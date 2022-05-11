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    Економіка та фінанси

    Міжнародна енергетична блокада РФ набирає обертів

    Президент розповів про напрацювання спеціальної групи міжнародних експертів - Міжнародна енергетична блокада РФ набирає обертів
    Президент розповів про напрацювання спеціальної групи міжнародних експертів
    фото: Офіс президента

    Експерти мають план, що робити, щоб Росії стало складно фінансувати війну

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 травня повідомив, що в Україні напрацьована Дорожня карта енергетичних санкцій.

    «Сьогодні (10 травня – ред.) спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів», – повідомив очільник держави.

    Це раціонально складений документ, зауважив Зеленський, і вже почалася робота над його реалізацією.

    Нагадаємо, «Газпром» втрачає ринок ЄС.

    Тим часом російській економіці пророчать найбільший спад за 28 років.

    Нещодавно Японія запровадить ембарго на російську нафту.

    Також впливова німецька газета назвала країну, яка допомагає Путіну обходити нафтові санкції.

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    Теги: росія окупанти економіка війна Володимир Зеленський Україна робота окупація #stoprussia
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    Міжнародна енергетична блокада РФ набирає обертів