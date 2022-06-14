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    Економіка

    Аналітики спрогнозували, скільки мільйонерів втече із РФ уже цього року

    Розвалу великих країн завжди передувало прискорення еміграції багатих людей - Аналітики спрогнозували, скільки мільйонерів втече із РФ уже цього року
    Розвалу великих країн завжди передувало прискорення еміграції багатих людей
    фото з відкритих джерел

    Санкції примушують заможних росіян шукати кращого життя за кордоном

    Понад 15 тисяч доларових мільйонерів можуть залишити Російську Федерацію і переїхати до інших країн у цьому році. Таку статистику наводить аналітичне агентство Henley & Partners у дослідженні глобальної економічної міграції.

    Зазначається, що еміграція заможних людей з Росії за останнє десятиліття суттєво збільшилася, що є ознакою занепаду країни та її майбутнього розвалу.

    «Росія втрачає мільйонерів. Заможні люди все частіше емігрують з Росії протягом останнього десятиліття. Це ознака того, що країна має проблеми. Розвалу великих країн завжди передувало прискорення еміграції багатих людей. Вони часто виїжджають першими, бо мають для цього кошти і можливості», – заявив аналітик Henley & Partners.

    Крім того, в агентстві зазначили, що ряд країн для заможних росіян відтепер є менш привабливими для проживання через економічні санкції. Зокрема, йдеться про США та Великобританію, які блокують активи громадян РФ у банках та вводять інші обмеження щодо ведення бізнесу.

    Дослідники підкреслюють, що наразі найбільш зручними варіантами еміграції для російських мільйонерів є Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Монако, Мальта, Маврикій, Австралія та Сингапур.

    Що стосується України, то за оцінкою спеціалістів Henley & Partners цьогоріч країну можуть покинути близько 2800 мільйонерів, що складає 42% від загальної кількості людей з мільйонним статком.

    Нагадаємо, раніше депутати Держдуми ухвалили закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

    Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен раніше заявив, що ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні.

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    Теги: росія санкції війна #stoprussia
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    Аналітики спрогнозували, скільки мільйонерів втече із РФ уже цього року