Справа МН17: гучний судовий процес транслюватиметься у прямому ефірі



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Названо попередній графік слухань у справі збитого літака

Суд у справі катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться у судовому комплексі «Схіпхол» 9 березня о 10-й ранку за місцевим часом (об 11:00 за київським часом).

Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Всі вони нідерландці. Про це повідомляє Укрінформ.

Справу розглядатимуть у найбільшій залі суду – D.

Процес буде відкритим. Слухання безпосередньо у залі фіксуватимуть п’ять камер, вестиметься пряма трансляція.

Процес відбуватиметься нідерландською та англійською мовами.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік.

Відомий попередній графік слухань:

з 9 до 13 березня,

з 23 до 27 березня,

з 8 червня до 3 липня,

із 31 серпня до 13 листопада 2020 року,

Як повідомлялося, українська делегація вже прибула в Нідерланди.

8 березня 2020-го спільна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Joint Investigation Team провела перше засідання у новому складі.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

До слова, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

з 1 лютого до 26 березня 2021 року.