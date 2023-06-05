У Білгородській області поліцейські обстріляли машину з мобілізованим

Пуля влучила в тулуб 22-річного мобілізованого зі Пскова

У Білгородській області співробітники дорожньо-патрульної служби поранили мобілізованого – він їхав в машині, по якій відкрили вогонь. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Поліцейські помітили білу «десятку» в районі села Крутий Лог. Машина проходила за орієнтуванням, тому співробітники поліції спробували її зупинити, проте водій лише дав газу і проїхав повз. Почалася погоня. У ході переслідування співробітники ДПС вісім разів вистрілили в машину. Остання куля влучила точно в колесо, «десятка» зупинилася.

Виявилося, що крім водія всередині сидів військовослужбовець – 22-річний мобілізований з Пскова. Одна з куль, випущених по машині, потрапила йому в тулуб, його госпіталізували в найближчу лікарню. Водієві «десятки» пощастило більше – він не був поранений, обмежився штрафом за невиконання вимог співробітників поліції.

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Нагадаємо, що влада Росії не знає, як реагувати на події в Білгородській області Росії. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, хоча міноборони Росії стверджує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, через що вона була змушена відступити. Дисонуюча реакція РФ на рейд у Білгородській області вказують на те, що Кремль ще не вирішив, як реагувати на ці дії.

Як повідомлялося, командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін звернувся до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб посадовець особисто забрав полонених російських окупантів, однак той не приїхав на зустріч із добровольцями та не забрав полонених російських солдатів.