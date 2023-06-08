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Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
РФ підірвала Каховську ГЕС 6 червня
фото: Maxar

Ізраїль вважає, що до руйнації Каховської ГЕС причетна РФ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що до підриву Каховської ГЕС причетна Росія. Про це пише видання Maariv.

«Це все ще розслідується, ми вважаємо, що це була Росія», – сказав Коен, відповідаючи на запитання про те, хто причетний до руйнації Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції в Україні на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але мають дані розвідки, що до цього причетна Росія.

Військові та розвідслужби Сполученого Королівства ретельно вивчають обставини підриву Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що якщо буде доведено, що руйнування греблі водосховища Каховської ГЕС було скоєно навмисно, це є «новим днем» у російській агресії проти України. 

 

Теги: Каховська ГЕС росія окупанти Ізраїль

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