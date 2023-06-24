«Вагнерівці» зайшли у Воронеж (відео)

Військові об'єкти у Воронежі взято під контроль ПВК «Вагнер»

Найманці Євгена Пригожина вже зайшли у Воронеж. Про це йдеться в Telegram-каналі «Вагнера».

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«Військові об'єкти у Воронежі взято під контроль ПВК «Вагнер». Армія переходить на бік народу», – йдеться в повідомленні.

У мережі тим часом з’явилися відео, як колони «Вагнера» їдуть до міста.

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Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» взяли під контроль всі військові об’єкти в Ростові.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

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Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.