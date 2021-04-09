Напередодні Великодня стартує вакцинація священників. Їх прирівняли до соцпрацівників

Щоби записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва

Українських священнослужителів будуть щеплювати на другому етапі вакцинації від Covid-19.Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священнослужителів до соціальних працівників.

«Тепер духівники можуть отримати щеплення від Covid-19 на другому етапі вакцинації, відповідно до дорожньої карти», – йдеться в повідомленні.

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що прирівняння священнослужителів до соціальних працівників є необхідним кроком, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

«Щоби записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті ж, у свою чергу, передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочих про час та місце щеплення», – сказано в повідомленні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого і відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюють медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

22 березня 2021 року в Україні розгорнули 2-й етап вакцинації. До неї, відповідно до дорожньої карти, долучили лікарів усіх закладів охорони здоров’я, соціальних працівників та людей старших 80 років. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

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