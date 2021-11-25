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    Румунський парламент нарешті призначив уряд

    Колишній міністр оборони Ніколає Чука став прем&rsquo;єр-міністром Румунії - Румунський парламент нарешті призначив уряд
    Колишній міністр оборони Ніколає Чука став прем’єр-міністром Румунії
    фото з відкритих джерел

    25 листопада румунський уряд підтримав призначення Ніколає Чука на посаду голови уряду та його Кабінету міністрів

    Парламент Румунії підтримав кандидатуру колишнього міністра оборони Ніколає Чука на пост прем’єр-міністра після подання його кандидатури президентом Клаусом Йоханнісом та узгодження з новоствореною коаліцією, передає кореспондент «Главкому».

    У четвер, 25 листопада, румунський уряд підтримав призначення Ніколає Чука на посаду голови уряду та його Кабінету міністрів.

    Кандидатуру раніше погодила новоутворена коаліція, в яку увійшли пропрезидентська Націонал-ліберальна партія (PNL), Соціал-демократична партія (PSD) та Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) разом із депутатами від національних меншин, яких у румунському парламенті – 18. За новий уряд проголосували 318 депутатів, проти – 126.

    Разом з тим, колишні партнери по парламентській більшості пропрезидентської PNL – «Союз порятунку Румунії» (USR PLUS) вже оголосили про те, що переходять в опозицію.

    Як повідомляв «Главком», президент Румунії після двомісячної кризи, врешті після консультацій з представниками фракцій подав кандидатуру Ніколає Чуки. При цьому, румунські депутати вже одного разу провалили голосування за кандидатуру Дачіана Чолоша, що підштовхнуло країну до ризику дострокових виборів.

    Теги: коаліція Румунія уряд парламент
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    Румунський парламент нарешті призначив уряд