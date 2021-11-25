Румунський парламент нарешті призначив уряд
25 листопада румунський уряд підтримав призначення Ніколає Чука на посаду голови уряду та його Кабінету міністрів
Парламент Румунії підтримав кандидатуру колишнього міністра оборони Ніколає Чука на пост прем’єр-міністра після подання його кандидатури президентом Клаусом Йоханнісом та узгодження з новоствореною коаліцією, передає кореспондент «Главкому».
У четвер, 25 листопада, румунський уряд підтримав призначення Ніколає Чука на посаду голови уряду та його Кабінету міністрів.
Кандидатуру раніше погодила новоутворена коаліція, в яку увійшли пропрезидентська Націонал-ліберальна партія (PNL), Соціал-демократична партія (PSD) та Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) разом із депутатами від національних меншин, яких у румунському парламенті – 18. За новий уряд проголосували 318 депутатів, проти – 126.
Разом з тим, колишні партнери по парламентській більшості пропрезидентської PNL – «Союз порятунку Румунії» (USR PLUS) вже оголосили про те, що переходять в опозицію.
Як повідомляв «Главком», президент Румунії після двомісячної кризи, врешті після консультацій з представниками фракцій подав кандидатуру Ніколає Чуки. При цьому, румунські депутати вже одного разу провалили голосування за кандидатуру Дачіана Чолоша, що підштовхнуло країну до ризику дострокових виборів.