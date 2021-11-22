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    Друга спроба: президент Румунії затвердив кандидатуру в премʼєри

    Клаус Йоханніс також провів консультації з делегацією політичних формувань - Друга спроба: президент Румунії затвердив кандидатуру в премʼєри
    Клаус Йоханніс також провів консультації з делегацією політичних формувань
    фото: civildiplomat.com

    Йоханніс: «Я затверджую кандидатуру пана Ніколає Чуки для формування урядової команди»

    У понеділок президент Румунії Клаус Йоханніс затвердив кандидатуру Ніколає Чука на посаду прем’єр-міністра після консультацій з парламентськими партіями та формуваннями PNL, PSD, UDMR та представниками меншин у румунському парламенті. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає кореспондент «Главкому».

    «Консультації, які я скликав, завершилися. У парламенті була сформована стійка більшість, до якої входять PNL, PSD, UDMR та представники меншин. У нас була дуже гарна дискусія. Я затверджую кандидатуру пана Ніколає Чуки для формування урядової команди та виступу перед парламентом», – заявив Йоханніс.

    До цього Клаус Йоханніс провів консультації з делегацією політичних формувань: PNL (Флорін Кицу та Ніколає Чука) – PSD (Пол Станеску) – UDMR (Келемен Хунор, Чеке Аттіла) та представниками нацменшин.

    Своєю чергою, лідери політичних партій узгодили власні п'ятиріччя під час консультацій у неділю.

    Нагадаємо, політична криза в Румунії розгорнулася декілька місяців тому. Після відставки премʼєра Флоріна Кицу та вотуму недовіри його команді румунський парламент вже один раз відхилив кандидатуру Дачіана Чолоша сформувати новий Кабмін. Друга спроба призначити уряд відбудеться у четвер і, за умови провали голосування вдруге, в Румунії можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Румунія розпочала розслідування щодо маршу антивакцинаторів.

    Теги: Кабмін вибори Румунія криза парламент
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    Друга спроба: президент Румунії затвердив кандидатуру в премʼєри