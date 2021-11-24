Кадрові рішення уряду, ЄС зняв санкції з міністра часів Януковича. 24 листопада за хвилину

Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії

Уряд здійснив низку кадрових призначень та звільнень, посли ЄС погодили зняття санкції з ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка

Аваков та Разумков надали важливі свідчення щодо санкцій РНБО

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, які донедавна були членами Ради національної безпеки та оборони України, надали свідчення про те, що запровадження санкцій РНБО проти громадян України є незаконним.

Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін

Кабінет міністрів України здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду 24 листопада.

Посли ЄС погодилися зняти санкції з міністра часів Януковича

Посли Євросоюзу погодили зняття санкції з ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Зараз у санкційному списку ЄС залишилося всього сім осіб з оточення Януковича.

Новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Марш антивакцинаторів: РНБО заявляє про російський слід

Сьогодні біля Верховної Ради у Києві відбувся марш противників вакцинації проти Covid-19. Серед його учасників були люди із плакатами «Стоп QR-код», просканувавши які, можна потрапити на сайт російської політичної партії «Єдина Росія». Про це писав «Главком» і наразі підтвердив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.