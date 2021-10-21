Саакашвілі привітав прихильників із вікна в'язниці (відео)

Експрезидент погодився на те, щоб його госпіталізували

Заарештований експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі надіслав привітання своїм прихильникам. У мережу потрапило відео, на якому арештант визирає з вікна камери та складає долоні у формі сердечка. Оператор знімав відео здалеку, тому кадри вийшли не дуже чіткими. На фоні чути музику та вигуки прихильників експрезидента, які чатують під в’язницею.

Відео опубліковано у соцмережах Михайла Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі передав привіт із грузинської тюрми

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування. Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпіані після його відвідання в Руставській пенітенціарній установі № 12.

«Михайло Саакашвілі готовий перейти до госпіталю. Це, зрозуміло, не відбудеться сьогодні або завтра. Може, в суботу-неділю, не знаю, коли це буде. Ще потрібно вирішити якісь маленькі питання з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом. Це все я проясню завтра-післязавтра», – сказав лікар.

За словами Кіпіані, переведення Саакашвілі до госпіталю не означає, що він більше не голодуватиме. «Я переглянув його аналізи, деякі кращі, деякі гірші», – додав він.

До слова, прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.