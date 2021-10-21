  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Саакашвілі погодився на госпіталізацію в Грузії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі готовий перейти в госпіталь - Саакашвілі погодився на госпіталізацію в Грузії

    Михайло Саакашвілі готовий перейти в госпіталь

    Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Госпіталізація не означає, що експрезидент Грузії припинить голодування, зазначив лікар

    Лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе заявив, що Михайло Саакашвілі, який 1 жовтня оголосив голодування у в'язниці міста Руставі, згоден на госпіталізацію. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

    «Михайло Саакашвілі готовий перейти в госпіталь. Цього не станеться сьогодні або завтра, можливо, в суботу-неділю, поки точно не знаю. Треба вирішити незначні питання з міністерствами охорони здоров'я та юстиції. Я завтра-післязавтра все з'ясую», – стверджує Кіпшидзе.

    За його словами, він встиг відвідати Саакашвілі в тюрмі і додав, що госпіталізація не означає, що експрезидент Грузії припинить голодування.

    До слова, прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

    Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

    Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

    Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

    Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

    Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

    Читайте також:
    Теги: Михайло Саакашвілі лікар Грузія голодування госпіталь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саакашвілі погодився на госпіталізацію в Грузії