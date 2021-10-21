Саакашвілі погодився на госпіталізацію в Грузії

Госпіталізація не означає, що експрезидент Грузії припинить голодування, зазначив лікар

Лікар експрезидента Грузії Ніколоз Кіпшидзе заявив, що Михайло Саакашвілі, який 1 жовтня оголосив голодування у в'язниці міста Руставі, згоден на госпіталізацію. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Михайло Саакашвілі готовий перейти в госпіталь. Цього не станеться сьогодні або завтра, можливо, в суботу-неділю, поки точно не знаю. Треба вирішити незначні питання з міністерствами охорони здоров'я та юстиції. Я завтра-післязавтра все з'ясую», – стверджує Кіпшидзе.

За його словами, він встиг відвідати Саакашвілі в тюрмі і додав, що госпіталізація не означає, що експрезидент Грузії припинить голодування.

До слова, прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.