Ясько зізналася, як Саакашвілі освідчився їй у коханні

Ясько розповіла, що познайомилася із Саакашвілі ще до обрання Володимира Зеленського президентом України

Нардеп від «Слуги народу» Єлізавета Ясько уперше розповіла інтимні подробиці стосунків з ексглавою Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Про це Ясько розповіла в інтерв’ю виданню «Гордон».

«У нас є кілька етапів знайомства і спілкування. Коли він був в Україні ще в порошенківські часи, ми були з ним знайомі. Я спілкувалася з його командою, конкретно з ним ми кілька разів перетиналися, але це не було системним спілкуванням», – сказала Ясько.

2020 року, коли в Україні обговорювали ймовірне призначення Саакашвілі віцепрем'єром із питань реформ, за словами депутатки, їхнє спілкування поновилося з новою силою. Ясько нагадала, що у квітні минулого року з політиком зустрічалася парламентська фракція «Слуга народу», на зустрічі він відповідав на запитання депутатів.

За словами парламентарки, політик був дуже емоційним.

«Це було дуже емоційно. Це було так, що я зрозуміла, що дороги назад немає. Ми дуже швидко зрозуміли, що доля щось зробила з нами…», – згадує Ясько.

При цьому стосунки з Саакашвілі почалися не одразу, зауважує депутатка.

«Ми дуже довго спілкувалися. На той момент я ще перебувала в інших стосунках. У нас все було завжди чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все мав бути час», – додала вона.

На уточнення Бацман, чи означає це, що Саакашвілі «відбив» Ясько у її попереднього хлопця, парламентарка відповіла: «Просто мої попередні стосунки закінчилися. І вже після цього я зробила крок, щоби бути чесною щодо себе, щоби ми вже були разом».

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування

Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи. Він зазначив, що у поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.