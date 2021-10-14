У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

заповнили площу Свободи та весь проспект Руставелі у Тбілісі

Мітингувальники заповнили площу Свободи та весь проспект Руставелі у Тбілісі

Один із адвокатів Саакашвілі зачитав його послання

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.

Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другі тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

«Зараз не час розділятися за жодними ознаками, ні за партіями, ні за іншими ознаками, пора звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього – єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна має потребу у великому примиренні, і ми повинні бути до нього готові», – написав Саакашвілі.

Повідомляється, що тисячі людей приїхали на акцію з різних регіонів Грузії.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW — Georgien (@GEOgeorgia_news) October 14, 2021

Організатор мітингу – партія «Єдиний національний рух». Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь в протесті в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

Водночас відомо, що Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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