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    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

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    Мітингувальники&nbsp;заповнили площу Свободи та весь проспект Руставелі у Тбілісі&nbsp; - У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі
    Мітингувальники заповнили площу Свободи та весь проспект Руставелі у Тбілісі 
    фото: DW

    Один із адвокатів Саакашвілі зачитав його послання

    Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

    Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.

    Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другі тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

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    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі
    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі
    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі
    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі
    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

    «Зараз не час розділятися за жодними ознаками, ні за партіями, ні за іншими ознаками, пора звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього – єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна має потребу у великому примиренні, і ми повинні бути до нього готові», – написав Саакашвілі.

    Повідомляється, що тисячі людей приїхали на акцію з різних регіонів Грузії.

    Організатор мітингу – партія «Єдиний національний рух». Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь в протесті в індивідуальному порядку.

    Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

    Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

    Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

    Водночас відомо, що Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: акція Михайло Саакашвілі Грузія протест в'язниця
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    У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі