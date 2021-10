У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають звільнити Саакашвілі

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.

Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другі тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

«Зараз не час розділятися за жодними ознаками, ні за партіями, ні за іншими ознаками, пора звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього – єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна має потребу у великому примиренні, і ми повинні бути до нього готові», – написав Саакашвілі.

Повідомляється, що тисячі людей приїхали на акцію з різних регіонів Грузії.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW