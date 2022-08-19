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Саурон із «Володаря перснів» закликав не називати росіян орками (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Саурон із «Володаря перснів» закликав не називати росіян орками (відео)
Сала Бейкер засудив війну в Україні 
скріншот із відео

«Не називайте росіян орками, нас це ображає» 

Новозеландський актор Сала Бейкер знявся в ролику фонду Uanimals, в якому звернувся до українців. Зірка «Володаря перснів» попросив українців не називати росіян орками, бо це ображає фентезійних істот. 

«Я був Сауроном у «Володарі перснів», але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Орки не будуть цілитися в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими – воїни, а не якийсь мотлох», – сказав актор. 

Також він закликав допомогти постраждалим через війну тваринам, по яких цілилися окупанти. Після обстрілів зоопарків, Бейкер в подиві, чим тварини завинили перед Росією.

«Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми», – додав Бейкер. 

Орки – міфічні істоти, які часто згадуються в західноєвропейському фольклорі. Ці істоти дуже схожі на гоблінів, а також люблять воювати, мають варварські риси та схильність до насилля. Підлість, недалекість, надмірна агресивність – усе це притаманно оркам у більшості творів та фільмів, де вони з’являються. 

Сучасне поняття «орки» увів англійський письменник Джон Толкін, який змалював їх потворними, жадібними та злими істотами, які не звикли жити в людських умовах. В орків також був свій покровитель, якого вони вважали богом. 

Теги: орки окупанти

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