Саурон із «Володаря перснів» закликав не називати росіян орками (відео)

«Не називайте росіян орками, нас це ображає»

Новозеландський актор Сала Бейкер знявся в ролику фонду Uanimals, в якому звернувся до українців. Зірка «Володаря перснів» попросив українців не називати росіян орками, бо це ображає фентезійних істот.

«Я був Сауроном у «Володарі перснів», але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Орки не будуть цілитися в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими – воїни, а не якийсь мотлох», – сказав актор.

Також він закликав допомогти постраждалим через війну тваринам, по яких цілилися окупанти. Після обстрілів зоопарків, Бейкер в подиві, чим тварини завинили перед Росією.

«Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми», – додав Бейкер.