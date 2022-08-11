У Маріуполі окупанти влаштовують між собою «розборки»  

Мешканцям не платять обіцяні зарплати, бо гроші осідають в кишенях загарбників

У Маріуполі між рашистами почалися «внутрішні розборки» через корупцію. Колаборанти ділять гроші росіян, які надходять до міста. Зокрема, на гуманітарну допомогу. Як результат – назрівають бунти. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Ми вже бачимо, що є внутрішні конфлікти. У місті навіть лунали постріли. Росіяни кажуть, що давали гроші на гуманітарну допомогу. До колаборантів вже є питання – де поділися гроші? Обурюються й жителі. Їм не виплачують обіцяну зарплату», – сказав мер.

У місті вже другий день працівники водоканалу відмовляються виходити на роботу, поки їм не виплатять заробітну плату.

Фіксується й розкрадання гуманітарної допомоги. Замість того, щоб видати 2 500 продуктових наборів, видають – 2 тис. Штучний «залишок» розпродають у своїх магазинах з високою націнкою у 200-300%.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі окупанти залишають місцевим жителям «подарунки». Рашисти прив’язують до дверей гранати.

Раніше повідомлялося, що у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Також у Маріуполі мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

У місті досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.