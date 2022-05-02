Обстріл Дніпропетровщини: орки «денацифікували» курей та свиней

Окупанти вдруге за день обстріляли область

Окупанти вдруге за день обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Цього разу ракети впали поблизу свинокомплексу, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка – завширшки 15 метрів , глибиною 10 метрів .

Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней», – написав Резніченко.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині рашисти зруйнували склад із зерном. Також російські окупаційні війська о другій половині дня 1 травня здійснили обстріл одного із сіл Дніпропетровської області.

Того ж дня російські війська завдали ракетний удар у склади агропідприємств того ж таки Синельниківського району.

Пошкоджено дві будівлі, поранених та загиблих внаслідок ракетного обстрілу не було. Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.