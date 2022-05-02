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    Події в Україні

    Обстріл Дніпропетровщини: орки «денацифікували» курей та свиней

    Друга ракета втрапила у посадку - Обстріл Дніпропетровщини: орки «денацифікували» курей та свиней
    Друга ракета втрапила у посадку
    фото: t.me/dnipropetrovskaODA

    Окупанти вдруге за день обстріляли область

    Окупанти вдруге за день обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Цього разу ракети впали поблизу свинокомплексу, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

    «Ще два «прильоти» у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка – завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів.

    Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней», – написав Резніченко.

    Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині рашисти зруйнували склад із зерном. Також російські окупаційні війська о другій половині дня 1 травня здійснили обстріл одного із сіл Дніпропетровської області.

    Того ж дня російські війська завдали ракетний удар у склади агропідприємств того ж таки Синельниківського району.

    Пошкоджено дві будівлі, поранених та загиблих внаслідок ракетного обстрілу не було. Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

    29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Дніпропетровщини: орки «денацифікували» курей та свиней