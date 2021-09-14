Мовний скандал у Хмельницькому: поліція зробила заяву

Патрульний у Хмельницькому відмовився спілкуватися українською

У Хмельницькому поліціянт Артем Баценко принципово відмовився спілкуватись із жінкою українською. Скандал поширився соцмережами і набув резонансу.

Надвечір 14 вересня пресслужба патрульної поліції оприлюднила повідомлення, в якому йдеться про те, що вже призначено службове розслідування.

«11 вересня о 23-й годині, під час опрацювання виклику, виник конфлікт громадянки з патрульним роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Хмельницькій області, – йдеться в повідомленні. – Жінка вимагала, щоб поліцейський спілкувався з нею українською мовою, на що патрульний не реагував».

А ще патрульні додають, що під час моніторингу соціальних мереж нами виявили відео конфліктної ситуації. Тож розпочали службове розслідування.

Відомо, що депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик написав звернення до керівництва патрульної поліції в Хмельницькій області та на сесії облради 15 вересня прояснили ситуацію.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Також стався скандал у соцмережі. Аферистка назвалася менеджеркою каналу та облаяла українську мову.

Нагадаємо, в Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її.

Також у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.