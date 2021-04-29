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    У Держдепі розповіли, про що найдовше говорили Байден та Зеленський

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    Телефонна розмова між президентами України та США &nbsp;стосувалася в основному проведення реформ - У Держдепі розповіли, про що найдовше говорили Байден та Зеленський

    Телефонна розмова між президентами України та США  стосувалася в основному проведення реформ

    Глави держав 2 квітня говорили «саме про те, на що і сподівалися»

    Під час своєї першої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден 2 квітня найбільше часу приділили темі проведення реформ в Україні.

    Про це заявив помічник держсекретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент.

    За словами Кента, Байден і Зеленський, говорили, зокрема, про судову реформу.

    «Говорилося про те, яким чином обирати суддів для Вищої ради правосуддя, які проблеми зараз відбуваються в суддівській системі. Це абсолютно критично для того, щоб забезпечити успіх реформ в Україні», – сказав Кент.

    Він зазначив, що телефонна розмова між президентами стосувалася в основному проведення реформ.

    «Наскільки я розумію, у розмові говорили саме про те, на що і сподівалися. Зокрема, те, що США будуть продовжувати підтримувати порядок денний щодо реформування в Україні. Більшість часу було приділено саме цим темам», – додав американський дипломат.

    Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

    Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

    Також Офіс президента розповів деталі розмови Зеленського та Байдена.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що телефонну розмову між президентами України та США ініціювала американська сторона.

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    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: реформа Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна президент правосуддя Держдепартамент США Вища рада правосуддя
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