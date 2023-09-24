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Серед загиблих – «вагнерівці»: з’явилися нові деталі авіатрощі Іл-76 у Малі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Серед загиблих – «вагнерівці»: з’явилися нові деталі авіатрощі Іл-76 у Малі
Внаслідок авіатрощі загинули 140 осіб
фото з відкритих джерел

У Малійському аеропорту Цао під час посадки впав військово-транспортний літак

Напередодні в Малі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Іл-76. Внаслідок авіатрощі загинули 140 осіб, серед яких були не лише малійські військові, а й найманці приватної військової компанії «Вагнер». Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Здавалося б, до Малі тисячі кілометрів, а від такої новини якось на душі потеплішало, цього прохолодного вечора. Судан... Малі...», – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, вранці 24 вересня в Малійському аеропорту Цао під час посадки впав військово-транспортний літак Іл-76. Зазначалося, що він може бути пов'язаний з російським терористичним угрупованням «Вагнер». Журналісти вказують на те, що причиною подання літака могла бути несправність бака.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

Читайте також: Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
Теги: літак військові Судан спротив

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