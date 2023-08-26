Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина

За словами американських чиновників, інформація про ракету, яка влучила в літак Пригожина перебуває на стадії перевірки

Версія про те, що літак ватажка терористичного угруповання «Вагнер» був збитий системою протиповітряної оборони – неточна

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це заявив президент США Джо Байден під час спілкування із журналістами, передає Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним. Крім того, Байден сказав, що не здивований таким розвитком подій. Він пригадав, що у липні після невдалого бунту рекомендував Пригожину стежити за тим, що він їсть і на чому їздить.

У Сполучених Штатах назвали неточною версію про те, що літак ватажка терористичного угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина був збитий системою протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.