Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина
За словами американських чиновників, інформація про ракету, яка влучила в літак Пригожина перебуває на стадії перевірки
фото з відкритих джерел

Версія про те, що літак ватажка терористичного угруповання «Вагнер» був збитий системою протиповітряної оборони – неточна

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це заявив президент США Джо Байден під час спілкування із журналістами, передає Sky News.

США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним. Крім того, Байден сказав, що не здивований таким розвитком подій. Він пригадав, що у липні після невдалого бунту рекомендував Пригожину стежити за тим, що він їсть і на чому їздить.

У Сполучених Штатах назвали неточною версію про те, що літак ватажка терористичного угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина був збитий системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден літак Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін багато років відігравав роль «хресного батька» для еліт РФ. Показове вбивство Пригожина сигнал для інших «веж»
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина тема тижня
Сьогодні, 09:00
23 червня Євген Пригожин розпочав заворушення у РФ
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
14 серпня, 08:38
Режим в Білорусі не задовольняє інструкторів з «Вагнера» своїм рівнем оплати за послуги
«Вагнерівці» залишають Білорусь, названо причину
19 серпня, 15:31
Російський диктатор Володимир Путін приїхав на захід в честь 80-річчя перемоги у Курській битві
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
23 серпня, 21:37
За попередньою інформацією, Пригожин розбився на власному літаку, який підбила російська система ППО
Авіакатастрофа з Пригожиним: мережа вибухнула мемами (фото)
23 серпня, 22:14
Очільник німецького авіаперевізника попрацював бортпровідником
Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок
Вчора, 08:04
Російські олігархи та еліта більше не бачать у Путіні надійного гаранта
Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
Вчора, 16:06
Віктор Бут – всесвітньо відомий торговець зброєю
Хто замінить Пригожина на чолі «Вагнера»: названо ім’я
Сьогодні, 13:02
Найбільше досягнення українців у сфері авіапромисловості – літак Ан-225 «Мрія»
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
Сьогодні, 11:40

Політика

Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина
Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина
Хто замінить Пригожина на чолі «Вагнера»: названо ім’я
Хто замінить Пригожина на чолі «Вагнера»: названо ім’я
Прем'єрка Естонії розповіла, чи збирається у відставку через співпрацю її чоловіка з Росією
Прем'єрка Естонії розповіла, чи збирається у відставку через співпрацю її чоловіка з Росією
Після арешту президентський рейтинг Трампа зріс
Після арешту президентський рейтинг Трампа зріс
Аналітики виявили брехню у коментарях Лукашенка про загибель Пригожина
Аналітики виявили брехню у коментарях Лукашенка про загибель Пригожина
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому не варто пускати хасидів до Умані під час війни
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому не варто пускати хасидів до Умані під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
41K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
11K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
8408
Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
7633
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»
7401
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту