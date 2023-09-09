Чи загинув Пригожин в авіакатастрофі: відповідь української розвідки

Уже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі

Підтвердження смерті засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина треба ще дочекатися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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Представник ГУР зазначив, що вже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі, але потім виявилось, що він живий.

«Давайте почекаємо. Це не так просто. Це Росія, її складно зрозуміти», – додав Скібіцький.

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Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.