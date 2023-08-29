Авіакатастрофа під Житомиром: Ігнат повідомив деталі

Юрій Ігнат: «Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися»

Навчально-бойові літаки L-39, які зазнала авіатрощі у Житомирській області, зіткнулися фактично на старті. Усі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Суспільному».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Проте Ігнат відмовився розкривати, яке завдання виконували пілоти.

«Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина, – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни «майже по всій території країни всі вильоти бойові». За його словами, троє загиблих пілоті виконували маневри в парі.

«Польоти на групову злітаність – це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога», – пояснив речник.

Ігнат підкреслив, що поки причина трагедії – невідома. Цю інформацію встановить слідство.

«Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися - бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

ДБР розслідує обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.