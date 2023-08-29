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Авіакатастрофа під Житомиром: Ігнат повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіакатастрофа під Житомиром: Ігнат повідомив деталі
фото: Радіо Свобода

Юрій Ігнат: «Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися»

Навчально-бойові літаки L-39, які зазнала авіатрощі у Житомирській області, зіткнулися фактично на старті. Усі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Суспільному».

Він наголосив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Проте Ігнат відмовився розкривати, яке завдання виконували пілоти.

«Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина, – сказав він.

Речник додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни «майже по всій території країни всі вильоти бойові». За його словами, троє загиблих пілоті виконували маневри в парі.

«Польоти на групову злітаність – це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога», – пояснив речник.

Ігнат підкреслив, що поки причина трагедії – невідома. Цю інформацію встановить слідство.

«Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися - бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось», – заявив він.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

ДБР розслідує обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Теги: авіакатастрофа слідство військові розслідування відео Юрій Ігнат Житомирщина

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