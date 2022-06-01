Сервіс графічного дизайну Canva закрив доступ для користувачів з Росії

Canva – австралійський сервіс для графічного дизайну, що запустився у 2013 році

Компанія з початку конфлікту планувала зберегти доступ для росіян

1 червня співзасновник платформи для графічного дизайну Canva Кліфф Обрехт у блозі повідомив, що сервіс заблокував на невизначений термін доступ для росіян. У них при спробі входу на сайт з'являється заглушка з критикою війни в Україні.

Попри припинення фінансових платежів із Росії компанія з початку конфлікту планувала зберегти доступ для росіян, хоча публічно Canva засуджувала дії російської влади – на сайті майже одразу з'явилося звернення на підтримку України, а для користувачів додали шаблони для публікації антивоєнних колажів.

Рішення переглянули після тиску з боку австралійсько-української технологічної спільноти та спілкування з посольством України в Австралії. У компанії заявили, що через нові російські закони засудження влади може стати небезпечним для користувачів, тому первісні заходи втратили актуальність.

«Ми впевнено віримо, що кожен скрізь повинен мати недвозначне право на мир і безпеку. Ми підтримуємо Україну і завжди будемо відстоювати те, що вважаємо правильним», – резюмували в Canva.

Canva – австралійський сервіс для графічного дизайну, що запустився у 2013 році. Він дає доступ до бібліотеки шаблонів, стічних зображень та шрифтів, з яких користувачі можуть створювати власні банери та картинки для публікацій у соцмережах або друку рекламних матеріалів.

Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.