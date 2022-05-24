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    Рітейлери Apple закрили понад 15 російських магазинів

    У Росії закривають частину магазинів re: Store, які продають техніку Apple - Рітейлери Apple закрили понад 15 російських магазинів
    У Росії закривають частину магазинів re: Store, які продають техніку Apple
    фото: Baltphoto

    Основна причина закриття магазинів техніки Apple – дефіцит товару та загалом зниження попиту на смартфони

    Офіційні ритейлери Apple у Росії - re:Store і iPort – почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку.

    Зазначається, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.

    Роздрібна мережа re:Store (входить до Inventive Retail Group, IRG) почала закривати магазини в Москві та регіонах, iPort – у Санкт-Петербурзі.

    За даними газети, минулими вихідними перестав працювати магазин re:Store у ТЦ «Фестиваль» на Мічурінському проспекті, тижнем раніше – на Кутузовському проспекті. За інформацією, опублікованою компанією на сайті, «тимчасово закриті» вісім точок у Москві та частину в регіонах – Санкт-Петербурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Челябінську та інших містах.

    Загалом у мережі 87 магазинів. У IRG не стали коментувати ситуацію.

    Співрозмовник на ринку нерухомості розповів виданню, що IRG зупинила роботу магазинів на три місяці, щоби перебудувати логістику.

    «Ритейлер домовляється з власниками приміщень про припинення роботи і остаточно закриває тільки точки, де не вдається домовитися про орендні канікули або знижки», – сказав він.

    Інше джерело припустило, що компанія хоче налагодити паралельний імпорт. Співрозмовник серед керуючих ТЦ повідомив, що йому невідомо про розірвання договорів оренди.

    На сайті iPort (компанія «Портативна техніка» зареєстрована в 2005 році в Санкт-Петербурзі, належить Андрію Годунову) повідомляється, що вона «тимчасово закрила з технічних причин» чотири магазини в Санкт-Петербурзі. Загалом у мережі 28 магазинів у різних регіонах.

    У iPort не відповіли на запит журналістів.

    Офіційним продавцем обладнання Apple у Росії також є Cstore (належить «Связному», близько 30 магазинів), у цій компанії відмовилися від коментарів.

    За словами співрозмовника на ринку дистриб'юції електроніки, основна причина закриття магазинів техніки Apple - дефіцит товару та загалом зниження попиту на смартфони. Продаж смартфонів у Росії у квітні знизився, за даними ритейлерів, на 30%, а переваги користувачів змістилися у бік бюджетних китайських моделей: у трійку лідерів увійшов Realme, витіснивши Apple на четверте місце.

    При цьому, з наявністю техніки американського бренду на складах зараз ситуація найгірша, зазначив співрозмовник – запасів «вистачить лише до третього кварталу».

    За словами співрозмовника, re:Store та iPort побоюються продавати товари, ввезені за схемою паралельного імпорту, оскільки розраховують на відновлення відносин із Apple.

    Теги: росія окупанти санкції війна імпорт Україна Apple магазин окупація #stoprussia
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    Рітейлери Apple закрили понад 15 російських магазинів