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    Економіка та фінанси

    «Камаз» через санкції перевів робітників на скорочений робочий тиждень

    «Камаз» через санкції перевів робітників на скорочений робочий тиждень
    фото: auto.ria

    Через труднощі тимчасові роботи виконують 5500 співробітників підприємства

    Працівники автозаводу «Камаз» почали працювати за скороченим графіком. Керівники, спеціалісти та службовці перейшли на триденний робочий тиждень. Про це повідомила корпоративна газета «Вести Камаза» з посиланням на директора департаменту трудових відносин компанії Сергія Романюка.

    «За скороченим графіком почали працювати керівники, фахівці та службовці, а також робітники тих виробничих ділянок, які відчувають дефіцит комплектуючих. Для більшості співробітників виробництва графік залишився традиційним», – йдеться в публікації.

    Романюк розповів, що для співробітників, чиє навантаження скоротилося через санкції та обмеження поставок комплектуючих, організували тимчасову зайнятість. Наразі тимчасові роботи виконують 5500 співробітників підприємства. Романюк пояснив, що такий захід допоможе заводу утримати рівень доходів своїх працівників та зберегти колектив.

    Раніше «АвтоВАЗ» кілька разів відправляв співробітників у простий через дефіцит комплектуючих – востаннє такий режим вводили до 27 травня.

    З 6 червня «АвтоВАЗ» перейде на чотириденний робочий тиждень через нестачу електронних компонентів.

    Калінінградський завод «Автотор» на початку травня повідомив, що виділив співробітникам по 10 соток землі під городи як додаткову соціальну підтримку.

    Раніше повідомлялося, що Камський автомобільний завод змушений скоротити виробництво на 60% через брак комплектуючих.

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    Теги: росія окупанти санкції війна машини автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    «Камаз» через санкції перевів робітників на скорочений робочий тиждень