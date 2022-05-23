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    Starbucks покидає російський ринок

    У березні Starbucks Corp. зупинила бізнес в РФ - Starbucks покидає російський ринок
    У березні Starbucks Corp. зупинила бізнес в РФ
    фото: Scott Olson / Getty Images

    При цьому компанія продовжить надавати підтримку 2 тис. співробітникам у РФ

    Американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, вирішила піти з РФ. Бренд більше не буде представлений на російському ринку, пише Reuters.

    При цьому компанія продовжить надавати підтримку 2 тис. співробітникам у РФ, включаючи виплати протягом шести місяців та допомогу з працевлаштуванням.

    У березні Starbucks Corp. зупинила бізнес в РФ, у тому числі відвантаження продукції в країну, також домовилася з ліцензійним партнером про призупинення роботи кав'ярень.

    У РФ мережа Starbucks об'єднує 130 кав'ярень, якими управляє партнер компанії (оператор російської мережі – ТОВ «Кава Сірена»). Перша кав'ярня Starbucks у Росії була відкрита у 2007 році.

    Тим часом у Росії уже визначилися, як назвати мережу ресторанів швидкого харчування, яка раніше належала компанії McDonald's. Мережа ресторанів McDonald's у Росії називатиметься «Mс».

    Також РФ покинула мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

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    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна Starbucks новости окупація #stoprussia
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    Starbucks покидає російський ринок