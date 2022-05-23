З Росії вийшов культовий бренд джинсового одягу – ЗМІ

Компанія пропрацювала на російському ринку 29 років

Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила покинути російський ринок. Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на фешн-ринку.

За словами співрозмовників видання, компанія шукає покупців на частину своїх магазинів у РФ.

Levi Strauss & Co припинила постачання товарів, а залишки планує реалізувати через інші майданчики, кажуть джерела газети. Джерела видання у двох великих онлайн-майданчиках розповіли, що компанія відвантажила товар на новий сезон за планом і повідомила, що подальших постачань не передбачається.

За інформацією одного із співрозмовників видання, одним із потенційних покупців магазинів Levi's в РФ турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks & Spencer і Banana Republic в Росії). Також співрозмовник газети серед ритейлерів одягу стверджує, що також веде переговори з Levi's, але жодних принципових домовленостей поки не досягнуто. Однак у головному офісі Levi's виданню не відповіли, а зв'язатися із Fiba Holding газеті не вдалося.

Великий виробник джинсового одягу Levi Strauss & Co заснований у 1853 році. Перший магазин у РФ відкрили у 1993 році. Наразі в РФ налічується близько 90 торгових точок Levi's, з яких частина може бути відкрита франшизою. Сукупний виторг групи в 2021 році був $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%.

У березні головний офіс Levi's заявив про призупинення комерційної діяльності та будь-яких інвестицій у Росії через вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.