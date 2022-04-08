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    В Ірпені запровадили комендантську годину на три доби

    В Ірпені запроваджують комендантську годину на три доби - В Ірпені запровадили комендантську годину на три доби
    В Ірпені запроваджують комендантську годину на три доби
    фото з відкритих джерел

    Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду

    У місті Ірпінь Київської області запроваджують комендантську годину на три доби. Про це міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у Телеграмі.

    «Відповідно до розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка в Ірпені запроваджується комендантська година на три доби – з 21:00 7 квітня до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду», – написав Маркушин.

    Він зазначив, що на вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери за узгодженим списком. Це робиться для сприяння роботі правоохоронних органів.

    Нагадаємо, у звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

    Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

    Як повідомлялося, через річку Ірпінь поблизу Києва почали будувати переправу.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Ірпінь Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    В Ірпені запровадили комендантську годину на три доби