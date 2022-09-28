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Ще один російський топменеджер наклав на себе руки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще один російський топменеджер наклав на себе руки
Павлу Пчельникову було 52 роки
фото з відкритих джерел

Тіло Павла Пчельникова знайшли на балконі власної квартири

У Москві помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

Труп 52-річного Пчельникова виявили 28 вересня о 6:30 за місцевим часом. За попередньою інформацією правоохоронців, топ-менеджер звів рахунки із життям. 

Відомо, що загиблий закінчив Фінансовий університет при уряді РФ, обіймав посаду директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» (спеціалізація – вантажні перевезення). Зазначається, що ще місяць тому Пчельников насолоджувався відпусткою та ділився веселими знімками. Що підштовхнуло чоловіка на відчайдушний крок, залишається загадкою.

Раніше повідомлялося, що в Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.

На початку вересня, у Москві після падіння з вікна помер голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов.

Теги: росія смерть самогубство

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