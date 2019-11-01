СОТ дозволила Китаю ввести мита на товари з США в розмірі понад $3,5 млрд



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СОТ виніс рішення щодо мит Китаю проти США на $3,5 млрд на рік

Рішення прийнято у зв'язку з порушенням США правил СОТ, що стосуються методології антидемпінгових розслідувань

Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Китаю ввести відповідні мита на американські товари і послуги в розмірі понад $3,5 млрд на рік.

Відповідне рішення прийняв у п'ятницю, 1 листопада, арбітраж СОТ.

Рішення прийнято у зв'язку з порушенням Сполученими Штатами правил СОТ, що стосуються методології антидемпінгових розслідувань.

«Ми визначили, що рівень втрат та упущеної вигоди, понесених Китаєм внаслідок методологій, що не відповідають правилам СОТ та які використовуються США в антидемпінгових процедурах, стосовно імпортованої з Китаю продукції, становить $3,579128 млрд на рік», - йдеться в рішенні.

Підкреслюється, що «Китай, таким чином, може просити Орган з вирішення спорів (СОТ) про припинення поступок або інших зобов'язань на рівні, що не перевищує $3,579128 млрд на рік».

Нагадаємо, у середині жовтня президент США Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.