Театр Франка на фестивалі в Китаї отримав чотири головні нагороди



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25-27 грудня 2018 року відбулися прем'єрні покази вистави Коріолан в театрі імені Івана Франка Фото: сайт Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка

Українська постановка трагедії «Коріолан» здобула чотири престижні театральні нагороди

Команда українського Національного академічного драмтеатру імені Франка везе додому аж чотири престижні нагороди. Українці отримали статуетки Міжнародної театральної премії Академії драми Китаю, повідомляється на сайті театру.

Отже, творці вистави «Коріолан» за трагедією Вільяма Шекспіра отримали головні премії у наступних номінаціях:

«Краща вистава» - головного режисера Дмитра Богомазова;

«Краща головна роль» - актора Дмитра Рибалевського;

«Краща роль другого плану» - актора Олексія Богдановича;

«Кращий дебют» - актора Олександра Рудинського.

Трагедія «Коріолан» – історія злету і падіння легендарного давньоримського полководця, сюжетну основу для якої Шекспір запозичив із «Порівняльних життєписів» давньогрецького історика Плутарха. У п'єсі є і гостра політична драма, і драма сімейних відносин, і внутрішня трагедія однієї людини. Її герой – Кай Марцій, уславився своїми подвигами у війні з ворогами римлян – вольсками. Після завоювання столиці вольсків міста Коріоли за бойові звитяги він отримав прізвисько Коріолан.

Повернувшись з перемогою додому доблесний воїн йде у «велику» політику – у консули.

VIIІ Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард), що проводиться Центральною Академією Драми Китаю, пройшла з 31 жовтня по 8 листопада 2019 року у Циндао, Китай. Заснована Центральною Академією Драми Китаю у 2011 році, Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард) спрямована на подальше сприяння довгостроковому розвитку театрального мистецтва та заохочення окремих творчих особистостей та груп, які зробили видатний внесок у театральну індустрію з метою розвитку театральної діяльності, піклуючись про класичне мистецтво та просування національної культури.