В Лондоні арештували бельгійську принцесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екоактивісти збираються провести на вулицях Лондона два тижні, починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб Фото PA/MEDIA

Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень

У Лондоні поліцейські заарештували бельгійську принцесу Есмеральду, яка брала участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.

Про це повідомляє The Telegraph.

63-річну принцесу супроводили в поліцейський фургон, де вона провела п’ять годин.

Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень.

Починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб, які брали участь у протестах проти змін клімату.

Екорух Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання») організовує в усьому світі демонстрації із закликами до більш активної боротьби з глобальним потеплінням.

Як повідомлялося, кліматичні активісти заблокували центр Берліна.