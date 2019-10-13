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    У світі

    В Лондоні арештували бельгійську принцесу

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    <p>Екоактивісти збираються провести на вулицях Лондона два тижні, починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб</p> - В Лондоні арештували бельгійську принцесу

    Екоактивісти збираються провести на вулицях Лондона два тижні, починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб

    Фото PA/MEDIA

    Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень

    У Лондоні поліцейські заарештували бельгійську принцесу Есмеральду, яка брала участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    63-річну принцесу супроводили в поліцейський фургон, де вона провела п’ять годин.

    Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень.

    Починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб, які брали участь у протестах проти змін клімату.

    Екорух Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання») організовує в усьому світі демонстрації із закликами до більш активної боротьби з глобальним потеплінням. 

    Як повідомлялося, кліматичні активісти заблокували центр Берліна.

    екологія Велика Британія активісти поліція
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