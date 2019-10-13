В Лондоні арештували бельгійську принцесу
Екоактивісти збираються провести на вулицях Лондона два тижні, починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб
Фото PA/MEDIA
Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень
У Лондоні поліцейські заарештували бельгійську принцесу Есмеральду, яка брала участь у сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.
Про це повідомляє The Telegraph.
63-річну принцесу супроводили в поліцейський фургон, де вона провела п’ять годин.
Пізніше її відпустили без пред’явлення обвинувачень.
Починаючи з понеділка, британська поліція заарештувала 1300 осіб, які брали участь у протестах проти змін клімату.
Екорух Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання») організовує в усьому світі демонстрації із закликами до більш активної боротьби з глобальним потеплінням.
Як повідомлялося, кліматичні активісти заблокували центр Берліна.