Сінгапур ввів заборону на електросамокати на тротуарах



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Заборона була прийнята після смерті 65-річної жінки, яка під час їзди на велосипеді зіткнулася з електросамокатом

Особи, спіймані на електросамокатах на пішохідних доріжках, будуть покарані штрафом у розмірі $1472 і (або) тюремним ув'язненням на термін до трьох місяців - урядовець

Старший державний міністр транспорту Лам Пін Мін в парламенті оголосив, що до 31 грудня буде призначений перехідний період, що передбачає систему попереджень для тих, хто використовує цей вид транспорту.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що після 1 січня 2020 року контроль за дотриманням заборони буде посилений. «Особи, спіймані на електросамокатах на пішохідних доріжках, будуть покарані штрафом у розмірі 1472 долари і (або) тюремним ув'язненням на термін до трьох місяців», - сказав Лам.

Очікується, що інші персональні мобільні пристрої, такі як ховерборд і електричні велосипеди, також можуть потрапити під дію цього правила.

Заборона була прийнята після смерті 65-річної жінки, яка під час їзди на велосипеді зіткнулася з електросамокатом. Вона померла в лікарні від черепно-мозкової травми через кілька днів після аварії.

«Заборона електросамокатів на пішохідних доріжках є важким рішенням, але це необхідний крок, щоб пішоходи знову відчували себе в безпеці», - сказав Лам.

Раніше повідомлялося, що у Франції заборонили їздити електросамокатами по тротуарах. Також обмежуючі правила на їзду в громадських місцях введені в Британії, Німеччині, в Мадриді.