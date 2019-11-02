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    Технології

    Британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км

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    Єдиний і разом з тим дуже суттєвий недолік такої батареї для <span>Tesla Model S&nbsp;</span>&ndash; її не можна &laquo;перезарядити&raquo;, оскільки вступаючи в реакцію електроліт &laquo;з'їдає&raquo; алюміній, - зазначає інженер - Британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км
    Єдиний і разом з тим дуже суттєвий недолік такої батареї для Tesla Model S – її не можна «перезарядити», оскільки вступаючи в реакцію електроліт «з'їдає» алюміній, - зазначає інженер

    Як заявляє Джексон, йому вдалося поєднати метал і повітря

    Акумулятори, що дадуть можливість електромобілям проїжджати 2400 км, вже готові до виробництва.

    Про це заявив британський інженер Тревер Джексон, повідомляє Автоцентр.

    Зазначається, що сьогодні електромобілі в кращому випадку можуть проїхати на одному заряді до 600 км і навіть такий показник доступний далеко не всім машинам.

    При цьому споживачі хочуть більшого, тому багато автовиробників і лабораторії зараз концентрують свої сили на тому, щоб істотно збільшити автономність машини.

    Загалом можна сказати, що еталонним на даному етапі є показник в 800-1000 км, однак британський інженер Тревер Джексон запевняє, що йому вдалося розробити батарею, що може забезпечити пробіг до 2400 км!

    Такий пробіг з його слів може бути доступний, скажімо, для Tesla Model S, що зараз здатна проїжджати на одному заряді 592 км. Щоб збільшити «хід» каліфорнійського ліфтбеку у чотири рази, необхідно замінити рідну літій-іонну АКБ на аналогічний за розмірами алюмінієво-повітряний акумулятор, що створив Джексон. Таке джерело живлення, як стверджується, при цьому ще й важить менше.

    Над з'єднанням металу і повітря вчені працювали ще в 1960-х роках, але не змогли його комерціалізувати. Головною суттю системи було отримання електроенергії шляхом з'єднання алюмінію з електролітом і подальшої його реакції з повітрям.

    У шістдесяті роки технологія мала багато обмежень: для отримання відповідної реакції потрібно використання дорогого і чистого алюмінію; електроліт був отруйним і їдким; а сама реакція привела до утворення гелю, що забивав повітряні шляхи.

    І ось, як заявляє Джексон, у нього вийшло вдосконалити електроліт до такої міри (зокрема, зробити його нешкідливим), що тепер його можна сміливо застосовувати в подібного роду технологіях. Крім того, батарея його авторства вже не потребує дорогого і чистого алюмінію (зараз алюміній є найбільш поширеним металом на землі, і його набагато простіше і дешевше переробляти, ніж елементи літій-іонної батареї), а перші тести показали, що алюмінієво-повітряний акумулятор має щільність енергії в 8-9 разів більше, ніж у літій-іонного аналога.

    Єдиний і разом з тим дуже суттєвий недолік такої батареї – її не можна «перезарядити», оскільки вступаючи в реакцію електроліт «з'їдає» алюміній. І це при тому, що коштувати вона буде недешево - приблизно 5000 фунтів стерлінгів (майже 5 800 євро). Але є і хороший момент: батарею, зі слів творця, легко замінити: на це необхідно всього 90 секунд.

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    Британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км
    Британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км

    Згідно із задумом, купити такий «акум» можна буде у будь-якому супермаркеті. Британська компанія Austin Electric вже проявила інтерес до даного продукту і зайнялася його просуванням,.

    «Планується, що на ринок алюмінієво-повітряний акумулятор вийде наступного року», - запевняє винахідник.

    Відверто кажучи, з боку це все схоже на божевілля - аж надто багато підводних каменів і нестиковок. Втім, ми не можемо виключати того, що Джексон розробив дійсно сенсаційну батарею, що, можливо, переверне автомобільну індустрію з ніг на голову. Але це всього лише «можливо» ...

    ринок Електромобілі машини Tesla повітря
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