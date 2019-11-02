Британський інженер запевняє, що створив батарею, яка дозволить електромобілям проїжджати 2400 км



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Єдиний і разом з тим дуже суттєвий недолік такої батареї для Tesla Model S – її не можна «перезарядити», оскільки вступаючи в реакцію електроліт «з'їдає» алюміній, - зазначає інженер

Як заявляє Джексон, йому вдалося поєднати метал і повітря

Акумулятори, що дадуть можливість електромобілям проїжджати 2400 км, вже готові до виробництва.

Про це заявив британський інженер Тревер Джексон, повідомляє Автоцентр.

Зазначається, що сьогодні електромобілі в кращому випадку можуть проїхати на одному заряді до 600 км і навіть такий показник доступний далеко не всім машинам.

При цьому споживачі хочуть більшого, тому багато автовиробників і лабораторії зараз концентрують свої сили на тому, щоб істотно збільшити автономність машини.

Загалом можна сказати, що еталонним на даному етапі є показник в 800-1000 км, однак британський інженер Тревер Джексон запевняє, що йому вдалося розробити батарею, що може забезпечити пробіг до 2400 км!

Такий пробіг з його слів може бути доступний, скажімо, для Tesla Model S, що зараз здатна проїжджати на одному заряді 592 км. Щоб збільшити «хід» каліфорнійського ліфтбеку у чотири рази, необхідно замінити рідну літій-іонну АКБ на аналогічний за розмірами алюмінієво-повітряний акумулятор, що створив Джексон. Таке джерело живлення, як стверджується, при цьому ще й важить менше.

Над з'єднанням металу і повітря вчені працювали ще в 1960-х роках, але не змогли його комерціалізувати. Головною суттю системи було отримання електроенергії шляхом з'єднання алюмінію з електролітом і подальшої його реакції з повітрям.

У шістдесяті роки технологія мала багато обмежень: для отримання відповідної реакції потрібно використання дорогого і чистого алюмінію; електроліт був отруйним і їдким; а сама реакція привела до утворення гелю, що забивав повітряні шляхи.

І ось, як заявляє Джексон, у нього вийшло вдосконалити електроліт до такої міри (зокрема, зробити його нешкідливим), що тепер його можна сміливо застосовувати в подібного роду технологіях. Крім того, батарея його авторства вже не потребує дорогого і чистого алюмінію (зараз алюміній є найбільш поширеним металом на землі, і його набагато простіше і дешевше переробляти, ніж елементи літій-іонної батареї), а перші тести показали, що алюмінієво-повітряний акумулятор має щільність енергії в 8-9 разів більше, ніж у літій-іонного аналога.

Єдиний і разом з тим дуже суттєвий недолік такої батареї – її не можна «перезарядити», оскільки вступаючи в реакцію електроліт «з'їдає» алюміній. І це при тому, що коштувати вона буде недешево - приблизно 5000 фунтів стерлінгів (майже 5 800 євро). Але є і хороший момент: батарею, зі слів творця, легко замінити: на це необхідно всього 90 секунд.

Згідно із задумом, купити такий «акум» можна буде у будь-якому супермаркеті. Британська компанія Austin Electric вже проявила інтерес до даного продукту і зайнялася його просуванням,.

«Планується, що на ринок алюмінієво-повітряний акумулятор вийде наступного року», - запевняє винахідник.

Відверто кажучи, з боку це все схоже на божевілля - аж надто багато підводних каменів і нестиковок. Втім, ми не можемо виключати того, що Джексон розробив дійсно сенсаційну батарею, що, можливо, переверне автомобільну індустрію з ніг на голову. Але це всього лише «можливо» ...