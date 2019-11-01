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    Маск прокоментував перегони Tesla і Porsche

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    Більшість користувачів соцмережі під постом Маска і під оригінальним відео Top Gear також піддала критиці поведінку ведучих - Маск прокоментував перегони Tesla і Porsche
    Більшість користувачів соцмережі під постом Маска і під оригінальним відео Top Gear також піддала критиці поведінку ведучих

    Маск розкритикував результати перегонів електромобілів

    Голова компанії Tesla Ілон Маск розкритикував результати перегонів  електромобілів Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo S, що провели ведучі шоу Top Gear.

    Про це сам бізнесмен написав в Twitter.

    Більшість користувачів соцмережі під постом Маска і під оригінальним відео Top Gear також піддала критиці поведінку ведучих.

    Після того, як у мережі з'явилося відео перегонів між Tesla та Porsche, яке влаштували у Top Gear, експерт YouTube-каналу Drag Times Брукс Вейсблат, що спеціалізується на драг-рейсингу (гоночне змагання на дистанцію у 402 метри), звинуватив ведучих в обмані. За його словами, під час заїзду електрокар Tesla демонстрував результати, які істотно відрізнялися від його характеристик.

    Також він звернув увагу на те, що підсумкові дані за результатами заїзду були скопійовані з іншого відео, у якому Tesla Model S змагалася з Mercedes AMG E63S. Експерт зазначив, що ведучі Top Gear перед перегонами не перевели Model S у спеціальний гоночний режим.

    На висновки експерта Drag Times відреагував сам Ілон Маск, приєднавшись до полеміки у Twitter. Глава Tesla підтвердив коректність претензій Брукса Вейсблата і також звинуватив Top Gear у помилці.

    При цьому Маск додав, що найближчим часом вийде оновлення програмного забезпечення Model S, що додасть електрокару ще 50 кінських сил (36,8 кВт). «Завдяки цьому він з легкістю обійде Porsche Taycan у перегонах на 0-60 миль на годину і на чверть милі», - зазначив Маск.

    У коментарях до повідомлення Маска і під відео Top Gear і Drag Times коментатори здебільшого підтримали Tesla. Багато хто зазначив, що шоу було більше схоже на рекламу Porsche, а ведучих звинуватили в упередженому ставленні до Tesla і відкритому підтасовуванні фактів на користь електрокара від німецького виробника.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, як в США компанія Fisker показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean з вбудованими сонячними панелями і «вегетаріанським» салоном.

    США Електромобілі Tesla Ілон Маск Twitter
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