Маск прокоментував перегони Tesla і Porsche

Маск розкритикував результати перегонів електромобілів

Голова компанії Tesla Ілон Маск розкритикував результати перегонів електромобілів Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo S, що провели ведучі шоу Top Gear.

Про це сам бізнесмен написав в Twitter.

Більшість користувачів соцмережі під постом Маска і під оригінальним відео Top Gear також піддала критиці поведінку ведучих.

Drag Race Times analysis is correct. Also, there’s a software upgrade for Model S coming out that increases peak power by 50HP, so Model S should beat Porsche Taycan Turbo S by a wider margin in 0 to 60 & 1/4 mile races.