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    Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)

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    Суттєве загострення ситуації із мігрантами на білорусько-польському кордоні відбулося на початку листопада - Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)
    Суттєве загострення ситуації із мігрантами на білорусько-польському кордоні відбулося на початку листопада
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    У неділю кількість мігрантів, що намагалися незаконно потрапити на територію Польщі, дещо знизилася

    Упродовж доби 28 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 92 мігранти. Також було винесено сім рішень про виїзд з Республіки Польща осіб, які перебували на території країни незаконно. Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польші.

    У порівнянні із попередньою добою активність мігрантів дещо знизилася, адже 27 листопада спроби перетину кордону було здійснено 125 особами.

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    Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)
    Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)
    Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Мельнику, група з 33 іноземців форсувала кордон за підтримки білоруських силових структур.

    Польські прикордонники також звертають увагу на потенційну небезпеку на ділянці кордону довжиною 171 км, що проходить річкою Буг. Її прикордонникам доводиться патрулювати вдень і вночі, цілий рік, незалежно від погодних умов.

    Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

    Як відомо, Польща консультується з країнами ЄС щодо закриття кордонів із Білоруссю.

    Раніше прем'єр Польщі: потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.

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    Теги: прикордонники Білорусь ЄС Польща мігранти військові кордон біженці
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    Мігранти спробували прорватися до Польщі за допомогою білоруських силовиків (фото, відео)