Польща вважає, що потік мігрантів до Білорусі значно зменшився

Це перший важливий крок до вирішення міграційної кризи – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн. Про це повідомляє PAP.

«Переговори з іракським прем'єр-міністром, з прем'єр-міністром автономних регіонів в Курдистані і з партнерами в Туреччині і на Близькому Сході, а також надійність і співпраця з такими країнами, як Узбекистан означає, що зараз потік нових мігрантів у Білорусь набагато менший, ніж на піку, тобто близько місяця або двох-трьох тижнів тому», – заявив він.

За його словами, це перший важливий крок до вирішення міграційної кризи, яку викликала Білорусь.

«Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії, в у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і бути елементом дезінтеграції і елементом хаосу, який, на думку Лукашенка, буде найкраще служити його цілям», – додав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що Європа стикається із «синхронізованою» загрозою безпеці через прикордонну кризу.

Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко пообіцяв влаштувати різанину «причетним до кризи мігрантів».

Напередодні Білорусь звітувала про повернення на батьківщину сотні мігрантів.

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