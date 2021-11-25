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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, лазери та стробоскопи (фото, відео)

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    Ситуація на кордоні залишається напруженою - Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, лазери та стробоскопи (фото, відео)
    Ситуація на кордоні залишається напруженою
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Кількість спроб незаконного перетину кордону мігрантами дещо зросла

    Упродовж минулої доби кількість спроб мігрантами незаконно перетнути білорусько-польський корон дещо збільшилася у порівнянні із попередніми днями. Про це повідомляє на Twitter Прикордонна служба Польщі.

    Загалом протягом 24 листопада таких спроб було зафіксовано 375. 56 іноземцям винесли рішення про виїзд з Польщі. Ще двох мігрантів з Іраку було заарештовано за незаконний перетин кордону.

    На ділянці, яка охороняється прикордонним загоном у Черемчі, група понад 200 осіб намагалася ламати загорожу. У бік польських прикордонників кидали каміння та дерев'яні гілки, а білоруські військові осліплювали польських прикордонників за допомогою стробоскопів та лазерів.

    Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

    Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти військові кордон
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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні: мігранти, лазери та стробоскопи (фото, відео)