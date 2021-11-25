Польща консультується з країнами ЄС щодо закриття кордонів із Білоруссю

Європейський Союз підтримує рішучі наміри Польщі щодо закриття кордонів

Керівництво Польщі вкотре наголосило на можливості повного закриття кордонів із Білоруссю, в тому числі, залізничного та автомобільного сполучення. Наразі керівництво країни здійснює відповідні консультації із керівництвом країн ЄС. Про це повідомляє Голос Америки.

Після перемовин у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа готова до більш жорсткої реакції на політичну кризу, яка, за його словами, була спровокована Білоруссю, що використовує невинних людей як «живий щит».

«Ми хочемо зняти цю напругу, але, якщо буде ескалація з іншого боку, з білоруського боку, ми готові, на жаль, піти вгору цією “драбиною ескалації”. Це можуть бути, наприклад, економічні санкції, закриття кордонів, закриття прикордонних переходів для вантажних та залізничних перевезень», – заявив Моравецький журналістам.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до нових погроз та звинувачень на адресу керівництва сусідньої Польщі. Нагадавши, що у разі закриття кордону Білорусі з ЄС, європейці втратять, фактично, основний маршрут для вантажоперевезень у східному напрямку.

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