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    Біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео)

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    За минулу добу Польща зафіксувала 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі - Біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео)
    За минулу добу Польща зафіксувала 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі
    фото: Straż Graniczna / Twitter

    Біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча

    У Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них група з майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через кордон, повідомляє польська прикордонна служба в Twitter.

    Так, біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча.

    «На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із майже 200 агресивних іноземців штурмувала кордон», – ідеться в повідомленні.

    Спроба штурму була відбита. Разом з тим, польські прикордонники видали 12 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.

    До слова, експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком під час міграційної кризи.

    Зазначимо, 24 листопада було зафіксовано 375 спроб незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

    Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

    Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти біженці
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    Біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео)