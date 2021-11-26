Біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео)

За минулу добу Польща зафіксувала 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі

Біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча

У Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них група з майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через кордон, повідомляє польська прикордонна служба в Twitter.

Так, біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча.

«На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із майже 200 агресивних іноземців штурмувала кордон», – ідеться в повідомленні.

Спроба штурму була відбита. Разом з тим, польські прикордонники видали 12 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przy wsparciu innych służb, udaremnili wczoraj próbę samowolnego, siłowego oddalenia się z ośrodka w Wędrzynie grupy agresywnych cudzoziemców.

W ośrodku Wędrzynie przebywa 600 mężczyzn, ponad połowa z nich to ob. Iraku.#NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/JpCGATwDvZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

До слова, експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком під час міграційної кризи.

Зазначимо, 24 листопада було зафіксовано 375 спроб незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

Читайте також: