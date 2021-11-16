Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів (відео)

Правоохоронці наголошують, що застосували спецтехніку у відповідь на агресивні дії

Польські поліцейські, що перебувають на контрольному пропускному пункті Брузги–Кузниця між Польщею та Білоруссю, 16 листопада були змушені використати проти мігрантів, що намагалися прорвати кордон, водомети. Повідомлення про використання водометів та відповідний відеозапис було оприлюднено на офіційному Twitter-акаунті Поліції Польщі.

Повідомляється, що правоохоронці були змушені вдатися до цих дій у відповідь на те, що мігранти почали закидати їх камінням.

Крім того, уздовж кордону лунають поодинокі постріли. Ситуація біля пункту пропуску залишається вкрай напруженою.

У відповідь на допис, підписники правоохоронної структури у соціальній мережі закликали поліцію до більш жорстких дій. Однак, знайшлися й ті, хто звернув увагу на те, що на опублікованому відео видно тільки атаку водометами, а жодних спроб штурму з боку мігрантів не зафільмовано.

Раніше мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Читайте також: