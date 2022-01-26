Скарби Британії опинилися під загрозою через глобальне потепління (фото)

Закопані в Британії скарби опинилися під загрозою через висихаючий ґрунт

Експерти побоюються, що зміна клімату висушує торф'яний ґрунт, який захищає стародавні об'єкти

Закопані у римських фортецях скарби опинилися під загрозою через глобальне потепління. Британські експерти бояться, що висохлий ґрунт позбавить їх захисту. Про це повідомляє ВВС News.

Римський унітаз, перша у світі боксерська рукавичка і старовинний лист, написаний жінкою, – це лише деякі з цінних об'єктів, які виявили в торфовищах, що знаходяться під загрозою, поряд з римською фортецею Магна.

Зміна клімату провокує висихання торфовищ, що покривають близько 10 відсотків Сполученого королівства. Оскільки торф містить дуже мало кисню, органічні матеріали – дерево, шкіра, тканини – у ньому не гниють. Речі можуть зберігатися в торфовищах багато тисячоліття.

Якщо ґрунт висохне, археологи не встигнуть витягнути старовинні предмети – гниття починається швидко, а на вилучення великих об'єктів із землі буде потрібно багато часу та фінансових ресурсів. На даний момент близько 22,5 тисяч археологічних об'єктів у Британії перебувають під загрозою. Експерти бояться, що зміна клімату сильно спотворить знання сучасних людей про життя предків.

Археологи з Магни вважають, що процес на їхньому об'єкті вже розпочався. За останнє десятиліття земля довкола фортеці осіла приблизно на метр. Головний археолог Магни доктор Ендрю Бірлі турбується, що «історична капсула часу» виявиться втраченою для людей – зараз розкопки охопили лише невелику частину об'єкта.

«У цього місця надзвичайний потенціал. Практично все, що римляни використали тут 300 або 400 років, могло зберегтися в цьому ґрунті майже в первісному стані. Це дивовижна знахідка для археологів», – заявив Бірлі.

Нагадаємо, раніше метеорологиня назвала позитивні наслідки для України від глобального потепління.

Також кліматолог назвав стихійні лиха, які загрожують Україні.

Як відомо, зміна клімату найсильніше вдарить по економіці пʼяти областей – Світовий банк.

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