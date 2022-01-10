Глобальне потепління. Кліматолог назвав стихійні лиха, які загрожують Україні

«Підвищення температури повітря, зміна атмосферної циркуляції приводять до збільшення кількості та інтенсивності погодних явищ»

Україна розташована в помірних широтах і у нас помірний клімат, але ті процеси, що зараз спостерігаються, є досить суттєвими і небезпечними. Кліматологиня Віра Бабалух в інтерв'ю «Главкому» докладно пояснила, які стихійні лиха загрожують Україні.

«Відмічається зростання інтенсивності опадів, як дощів, так і снігопадів. І дійсно ми були свідками потужних снігопадів у березні та сильних дощів у зимові місяці. Взимку зараз опади випадають переважно у вигляді дощу, але навіть за невеликої від’ємної температури він перетворюється у льодяний дощ, виникає сильна ожеледь, налипання мокрого снігу», – розповідає Бабалух.

Кліматологиня додала, що зростає кількість конвективних явищ – гроз, шквалів, граду, злив. Все частіше виникають посухи і тривалість їх також збільшується. Зростає також кількість екстремальних явищ, пов’язаних з температурою – спекотних днів та тропічних ночей, заморозків.

Бабалух нагадала, що торік ми були свідками навіть тропічного циклону, який утворився над над Чорним морем. Такі циклони зазвичай формуються в тропічних широтах у Тихому чи Атлантичному океанах. Він мав значно меншу площу і Україні дуже пощастило, що він нас тільки краєчком зачепив.

«Основний удар отримали Туреччина і Росія. Ми бачили, що протягом декількох днів випала восьмимісячна норма опадів в помірних широтах. Раніше навіть уявити такого не можна було. І те, що взагалі утворились умови для такого явища, викликає велику тривогу. Уявіть собі на хвилинку, що на Одесу, Миколаїв, Дніпропетровськ, Київ, Харків випаде тисяча літрів води на метр квадратний за декілька годин. Пам’ятаєте, коли в Києві за годину випало 40 мм опадів і затопило торгівельний центр «Гулівер»? А уявіть тисячу міліметрів – наскільки ми до цього готові?», – сказала кліматологиня.

Згадала Бабалух і про піщані бурі, які в 60-70 роки минулого століття було надзвичайно поширеними. Тоді швидкість вітру сягала більше 15 м на секунду і тривала декілька діб.

«Завдяки втручанням людини у ці процеси (висадження лісосмуг), вдалось зменшити швидкість вітру, підвищити вологість ґрунту і зрештою, зменшити ризик виникнення цього явища. Майже 30 років потужних пилових бур в Україні не фіксувалось. Проте суттєве зростання температури повітря, збільшення посушливості та масове знищення захисних лісосмуг привели до того, що такі явища відмічаються все частіше і стають більш інтенсивними. І ми бачимо, як вони уже виникають не лише в степовій зоні, а й на Поліссі, де ще донедавна відмічався надлишок вологи», – пояснила Бабалух.

Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років. Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи.