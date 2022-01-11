Експерти склали антирейтинг основних ризиків для людства на найближчі 10 років

Опитування показало, що у Росії, Аргентині, Казахстані та Чехії екологічні проблеми ігнорують

Лідирують в антирейтингу проблеми навколишнього середовища

Швейцарська організація Всесвітній економічний форум назвала головні ризики для людства у найближчі 10 років. Про це йдеться у звіті форуму.

Висновки були зроблені за результатами опитування, яке проводилося з травня по вересень 2021 року за участю понад 12 тисяч представників із 124 країн світу.

Лідирують в антирейтингу проблеми навколишнього середовища. Замикають перші п'ять рядків списку загрози у вигляді соціальної роз'єднаності та кризи засобів існування.

На шостому місці ризик нових інфекцій, сьомий і восьмий – збиток людини навколишньому середовищу і криза природних ресурсів. Боргова криза та геоекономічне протистояння потрапили на дев'яте та десяте місце у рейтингу, відповідно.

Тим часом екологічних проблем бояться жителі Австралії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Німеччини, Угорщини, Італії та інших. А ось у Росії, Аргентині, Казахстані та Чехії цю проблему ігнорують.

Раніше Світовий банк прогнозував, що зміна клімату найсильніше вдарить по економіці пʼяти областей України.

Як повідомлялося, що в Україні змінюється клімат: експертка назвала найстрашніший варіант.

Нагадаємо, 2022 рік стане одним із найспекотніших в історії. Також Україна посіла 20 місце у рейтингу зусиль держав із протидії змінам клімату.

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