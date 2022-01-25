Невиліковно хвора жінка перепливла Атлантичний океан і поставила рекорд

Пацієнтка, яка вийшла в ремісію після раку, перетнула Атлантичний океан у компанії двох подруг

Кордінер вважається першою хворою на рак, що зважилася на подібне випробування

Невиліковно хвора мешканка Великої Британії перетнула Атлантичний океан на човні в компанії двох подруг і поставила рекорд. Про подорож відважних британок повідомляє Daily Mirror.

42-річна Кет Кордінер, 32-річна Еббі Джонстон і 31-річна Шарлотта Ірвінг, що вийшла в ремісію після повторного раку яєчників, вирушили в подорож за два тижні до Різдва. Жінки почали свій шлях з іспанського острова Ла Гомера і через 42 дні, сім годин і 17 хвилин, перепливши Атлантичний океан, прибули на острів Антигуа, розташований у Карибському морі.

«Лікарі сказали мені, що в мене немає попереду десятиліть життя, у мене є роки, тому я дуже хочу використати їх якнайбільше. Я не хочу займатися нісенітницею, яка не має значення. Я хочу робити те, що цікаво та весело», – зазначила пацієнтка після подорожі.

Жінки розповіли, що за час шляху зіткнулися з жаром, величезними нічними хвилями та акулами, що переслідують їх човен, а також заробили мозолі на руках від веслування веслами.

Згідно з Daily Mirror, британки на сім годин побили існуючий рекорд, коли три жінки перепливли Атлантичний океан. Більше того, Кординер вважається першою хворою на рак, що зважилася на подібне випробування.

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