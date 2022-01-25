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    Події в Україні

    Штурм Ради, евакуація дипломатів, військові вивчають британську зброю. 25 січня за хвилину

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    Спроба штурму парламенту не увінчалася успіхом - Штурм Ради, евакуація дипломатів, військові вивчають британську зброю. 25 січня за хвилину
    Спроба штурму парламенту не увінчалася успіхом
    фото: скріншот з відео

    Пальне подорожчало втретє за місяць, уряд провів позачергове засідання, В Україну прибув літак з новою партією військової допомоги від США

    ФОПи намагалися штурмувати будівлю Верховної Ради

    25 січня, у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг. Учасники акції, більшість з яких – фізичні особи-підприємці та члени їхніх родин – вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

    Згодом біля будівлі Ради відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

    Пізніше протестувальники здійснили спробу прорватися до будівлі парламенту. В результаті поліція затримала понад 10 учасників акції.

    Через спробу штурму з будівлі Верховної Ради евакуювали народних депутатів.

    ЗМІ: Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну

    Наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

    Пізніше впродовж дня з’явилася інформація, що влада Канади наказала членам родин дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, покинути країну. Зазначається, що відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

    Військові розпочали навчання з новою британською зброєю

    25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital. Заняття проводять у 184 Навчальному центрі Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

    Пальне подорожчало втретє за місяць. Водіям оголосили нову вартість бензину та дизелю

    Лише за перший місяць 2022 року пальне в Україні встигло подорожчати тричі.

    Цього разу уряд, який з минулого року регулює ціни на пальне, дозволив підняти цінник:

    • на бензин А-95 – до 34,25 грн/л;
    • на дизельне пальне – до 33,84 грн/л.

    Уряд провів позачергове засідання: розглянули два питання

    Кабінет міністрів України 24 січня провів позачергове засідання. Під час нього міністри розглянули дві постанови:

    • Прийнято розпорядження подати на ратифікацію Верховною радою угоду між урядами України, Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України.
    • Внесено зміни у порядок призначення голів деяких державних адміністрацій.

    В Україну прибув літак з новою партією військової допомоги від США

    До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у вівторок по обіді прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України. Партію зустріли представники Міноборони та посольства США. У пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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    Теги: США Німеччина Канада Міноборони посольство Велика Британія навчання боєприпаси президент уряд пальне евакуація
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    Штурм Ради, евакуація дипломатів, військові вивчають британську зброю. 25 січня за хвилину