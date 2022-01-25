Британія скасовує карантинні обмеження для туристів: дата і причина

Мінтранс Британії: з 11 лютого невакцинованих не відправлятимуть на карантин після в'їзду

Туристи зможуть відвідати країну незалежно від вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення

Велика Британія скасовує карантинні обмеження для всіх, хто прибуває в країну з 11 лютого, незалежно від вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від Covid-19. Про це йдеться у повідомленні міністерства транспорту Великої Британії.

З 11 лютого іноземці, які повністю вакциновані препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), не здаватимуть ПЛР-тести після прибуття до країни.

При цьому ті, хто щеплений іншою вакциною або ж взагалі не щеплений, також звільняються від карантину, але за однієї умови.

Ті, хто щеплений іншими вакцинами або не щеплений зовсім, з цієї дати звільняються від карантину після прибуття до Великої Британії. Їм потрібно буде зробити ПЛР-тест на Covid-19 перед поїздкою і ще один тест не пізніше, ніж на другий день перебування в країні.

Як і раніше, усі приїжджі повинні будуть заповнити PLF протягом 48 годин до вильоту у Велику Британію.

За словами глави Мінтрансу Королівства Гранта Шаппса, завдяки такій зміні правил в'їзду британські сім'ї зможуть заощадити близько 100 фунтів під час поїздок за кордон.

Водночас він наголосив, що така зміна допоможе поліпшити ситуацію для туристичної індустрії Великої Британії, яка постраждала від коронавірусу.

Зазначається, що наразі невакциновані туристи, а також росіяни, які щеплені вакциною «Супутник V», повинні здати ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до поїздки.

Також після прибуття до Британії вони повинні дотримуватися 10-денного карантину, під час якого мають здати ще два тести - на п'ятий і на восьмий день перебування. При цьому всі витрати бере на себе пасажир.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує змінити правила подорожей.

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