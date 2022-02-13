Сьогодні у Німеччині оберуть президента

Франк-Вальтер Штайнмайєр є головним кандидатом на посаду президента

У неділю, 13 лютого, Федеральні збори проведуть вибори нового президента Німеччини. Наразі посаду обіймає ексміністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Сайт Бундестагу повідомляє, що захід відвідає колишній канцлер Ангела Меркель, запропонована парламентом землі Мекленбург-Передня Померанія як делегат.

Крім цього, федеральні землі направили до Федеральних зборів інших німецьких знаменитостей, наприклад, там буде присутній космонавт Олександр Герст, вірусолог Крістіан Дростен, футболісти національної збірної, виконавці шлягерів та актриси.

Президента обирають Федеральні збори, які складаються з 1472 учасників. До них входять 736 депутатів Бундестагу. Інші учасники – делегати від федеральних земель.

Штайнмаєр заявив про бажання висунутись на новий термін вже 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, «Зелені» та партійного союзу ХДС/ХСС. Таким чином, дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в бундестазі та бундесраті – це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Крім Штайнмайєра є ще три кандидати. Герхарда Траберта, лікаря з Майнца висувають «Ліві», права «Альтернатива для Німеччини» пропонує економіста, професора Макса Отте. Ще один кандидат запропонований партією «Вільні виборці» – це єдина жінка-кандидат, астрофізик Штефані Гебауер.

Федеральні збори цього разу складатимуться з 1 тис.472 учасників. Президента обирають на 5 років.

До слова, раніше повідомлялося, що Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну.

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