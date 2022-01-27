Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну

Білий дім про відмову ФРН постачати зброю Україні: єдність не означає ідентичності

Різні країни мають різні можливості та юридичні повноваження, зазначила Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу прокоментувала відмову Німеччини постачати зброю в Україну.

«Ми вважаємо, що єдність не означає ідентичності» – заявила Псакі.

Вона наголосила, що різні країни мають різні можливості та юридичні повноваження.

«Але найважливіше – бути єдиними проти войовничої риторики, нарощування сил та можливості того, що Росія вторгнеться до суверенної країни України», – підсумувала прессекретар.

Вона також повідомила, що Сполучені Штати продовжують проводити тісні консультації з європейськими союзниками й партнерами, у тому числі з приводу їхніх занепокоєнь питаннями безпеки.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами, а саме, санкціями проти «Північного потоку-2», у відповідь на подальшу агресію проти України.

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