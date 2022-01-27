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    Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну

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    Білий дім про відмову ФРН постачати зброю Україні: єдність не означає ідентичності - Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну
    Білий дім про відмову ФРН постачати зброю Україні: єдність не означає ідентичності
    фото з відкритих джерел

    Різні країни мають різні можливості та юридичні повноваження, зазначила Псакі

    Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу прокоментувала відмову Німеччини постачати зброю в Україну.

    «Ми вважаємо, що єдність не означає ідентичності» – заявила Псакі.

    Вона наголосила, що різні країни мають різні можливості та юридичні повноваження.

    «Але найважливіше – бути єдиними проти войовничої риторики, нарощування сил та можливості того, що Росія вторгнеться до суверенної країни України», – підсумувала прессекретар.

    Вона також повідомила, що Сполучені Штати продовжують проводити тісні консультації з європейськими союзниками й партнерами, у тому числі з приводу їхніх занепокоєнь питаннями безпеки.

    Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії жорсткими заходами, а саме, санкціями проти «Північного потоку-2», у відповідь на подальшу агресію проти України.

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    Теги: Берлін прессекретар Анналена Бербок
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    Білий дім відреагував на відмову Німеччини постачати зброю в Україну